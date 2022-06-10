Мисливець за ворожими дронами - десантник збив дев’ять російських БПЛА

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У Десантно-штурмових військах України показали, як з ПЗРК Martlet десантники збивають ворожі дрони.

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На особистому рахунку одного з операторів цього ПЗРК, вже дев’ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели корегування артилерійського вогню по українських позиціях.

Це молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Його прізвище з міркувань безпеки не називають.

Сержант збиває повітряні цілі з новітніх британських переносних зенітних ракетних комплексів LMM Martlet.

У Командуванні ДШВ зазначили, що воїн є одним з найбільш результативним зенітником у Збройних силах України.

Його британський ПЗРК назавжди «приземляє російських пташок» на землю і артилерія російських окупантів залишається «без очей», — прокоментували відео військові.

Здебільшого у поле зору українських зенітників потрапляє найбільш масовий російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Ці ворожі дрони корегують вогонь артилерії, проводять радіоелектронну розвідку та встановлюють перешкоди зв’язку.

Після ураження зенітною ракетою комплекса Martlet, від російських безпілотників дуже часто майже нічого не залишається — вони іноді повністю згорають.

Універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) створена британським відділенням групи Thales. Ракета LMM Martlet має стартову масу 13 кг, довжину 1,3 м та діаметр корпусу 76 мм. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кг, при стрільбі по повітряній цілі підривається неконтактним лазерним підривником.

Двоступеневий твердопаливний двигун забезпечує ракеті відносно невелику швидкість, але велику дальність стрільби (до 8 км).

Особливістю LMM Martlet є використання лазерної променевої та інфрачервоної систем наведення на кінцевій ділянці наведення.

Цю зброю ЗСУ отримали від Великої Британії наприкінці квітня.