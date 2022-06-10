Обстріляний російськими ракетами київський ДВРЗ відновив роботу

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Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин повідомив, що Дарницький вагоноремонтний завод у Києві, у який влучили російські ракети, уже відновив роботу.

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Росіяни 5 червня вдарили кількома ракетами по вагоноремонтному заводу ДВРЗ, що на лівому березі Києва.

Для нас такі дні вже норма. Розбираємо завали, ремонтуємось, їдемо далі, — написав у Телеграм Камишин 10 червня.

Нагадаємо, російське міноборони оголосило, що ракети вдарили по ДВРЗ, бо там нібито були танки Т-72.

Того ж дня «Укрзалізниця» запросила на ДВРЗ журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки — там ремонтують вагони для експорту руди і зерна.

Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Згодом залізничники разом з активістами розгрібали завали.