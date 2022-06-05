З’явилося відео з обстріляного росіянами вагоноремонтного заводу в Києві

З'явилося відео з обстріляного росіянами заводу в Києві

https://racurs.ua/ua/n171390-z-yavylosya-video-z-obstrilyanogo-rosiyanamy-vagonoremontnogo-zavodu-v-kyievi.html

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Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін запросив журналістів на Дарницький вагоноремонтний завод, аби вони пересвідчилися у відсутності там військової техніки.

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Саме наявністю на території ДВРЗ західного озброєння міноборони рф пояснило ранковий обстріл Києва.

Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався. Та не промовчало російське міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия». Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції, — розповів Камишін.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ранкові ракетні обстріли Києва, заявила, що столиця України все ще залишається небезпечним місцем і головною ціллю військ рф.

Нагадаємо, що столицю України уранці 5 червня обстріляли вперше за останні п’ять тижнів — російські нацисти випустили 5 ракет з акваторії Каспійського моря (одну ракету ЗСУ збили). У міноборони рф заявили, що завдали удару по території вагоноремонтного заводу і знищили танки, передані західними союзниками. В Україні удар по заводу підтвердили, але заявили, що жодних танків на заводі не було.