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Ракурс
Обстрелянный российскими ракетами киевский ДВРЗ возобновил работу

Обстрелянный российскими ракетами киевский ДВРЗ возобновил работу

10 июн 2022, 11:24
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Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин повідомив, що Дарницький вагоноремонтний завод у Києві, у який влучили російські ракети, уже відновив роботу.



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Росіяни 5 червня вдарили кількома ракетами по вагоноремонтному заводу ДВРЗ, що на лівому березі Києва.

Для нас такі дні вже норма. Розбираємо завали, ремонтуємось, їдемо далі, — написав у Телеграм Камишин 10 червня.

Нагадаємо, російське міноборони оголосило, що ракети вдарили по ДВРЗ, бо там нібито були танки Т-72.

Того ж дня «Укрзалізниця» запросила на ДВРЗ журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки — там ремонтують вагони для експорту руди і зерна.

Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Згодом залізничники разом з активістами розгрібали завали.

На четвертий день, в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт, — повідомив Камишин.

Источник: Ракурс


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