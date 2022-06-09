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Ракурс
ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та їх техніки на Слов'янському напрямку

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та їх техніки на Слов’янському напрямку (КАРТА)

9 чер 2022, 19:33
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Бойові дії на сході України тривають з надзвичайною інтенсивністю.



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На Словʼянському напрямку ворог закріплюється на зайнятих позиціях і веде вогонь уздовж лінії зіткнення. У районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по скупченню російських військових і техніки. Втрати противника уточнюються, повідомляється у вечірньому зведенню з фронтів від генштабу ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають важкі бої. Росіяни без успіху штурмували позиції українських захисників. На північно-західній околиці Тошківки ЗСУ успішно відбили ворожий штурм.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в Сєвєродонецьку тривають бої — деякі частини військ росії відступили. З артилерії великого калібру росіяни обстрілюють сусідній Лисичанськ, проте боїв навколо міста немає. Активні бойові дії точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Російська армія має частковий успіх у напрямках населених пунктів Комишуваха та Роти (Запорізька область).

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі Краматорська. У районі Нагірного ЗСУ відбили атаку росіян.

Карта російського вторгнення в Україну станом на 9 червня від Міноборони Великої Британії

На Сіверському напрямку росіяни обстрілюють з мінометів і стрілецької зброї прикордонні райони.

На Харківському напрямку ворог стримує ЗСУ вогнем.

Генштаб також повідомляє, що у білорусі почали формувати «народне ополчення». У військових комісаріатах проводять збори з місцевими жителями.

Джерело: Ракурс


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