Бойові медики рятують життя бійців полку ССО «Азов» - відео з передової

https://racurs.ua/ua/n171528-boyovi-medyky-ryatuut-jyttya-biyciv-polku-sso-azov-video-z-peredovoyi.html

Ракурс

Унікальне відео з передової з’явилося в мережі.

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На ньому показано, як бойові медики рятують життя бійців полку Сил спецоперацій «Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника.

Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром. На відео показано, як надають допомогу бійцю, пораненому осколком.