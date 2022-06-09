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Боевые медики спасают жизнь бойцов полка ССО «Азов» - видео с передовой
Боевые медики спасают жизнь бойцов полка ССО «Азов» — видео с передовойhttps://racurs.ua/n171528-boevye-mediki-spasaut-jizn-boycov-polka-sso-azov-video-s-peredovoy.htmlРакурс
Унікальне відео з передової з’явилося в мережі.
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На ньому показано, як бойові медики рятують життя бійців полку Сил спецоперацій «Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника.
Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром. На відео показано, як надають допомогу бійцю, пораненому осколком.
Може здаватися, що порятунок поранених — не надто надихаюча справа. Але подивіться на стосунки між бійцями у критичні моменти — побратими підтримують одне одного, жартують. Це і є «азовський» український дух, — підписав відео керівник «Азову» Андрій Білецький.