З'явилася реакція Лондона на смертний вирок фейкового суду днр британським бійцям

https://racurs.ua/ua/n171527-z-yavylasya-reakciya-londona-na-smertnyy-vyrok-feykovogo-sudu-dnr-brytanskym-biycyam.html

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Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс засудила вирок суду так званої днр для британських бійців, які захищали Україну, та назвала його незаконним.

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Про це Трасс написала у Твіттер.

Очільниця МЗС написала, що троє буцімто засуджених є військовополоненими, Лондон постійно контактує з їхніми родинами, а судилище в так званій ДНР є абсолютно нелегітимним.

9 червня «Верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які захищали Маріуполь разом із українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари.

Їх визнали винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою днр». У британців буде місяць на подання апеляції. Якщо так званий «голова республіки» помилує засуджених, смертну кару можуть замінити на довічне або 25 років колонії.

28-річний Ейден Аслін — колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Асліна бойовики угруповання днр використали в пропагандистському відео після захоплення.

Разом із ним у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер.

21-річний підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.

У справі фігурує ще один британець, який потрапив у полон — Ендрю Хілл, щодо нього вирок «суду» буде пізніше, чоловіку також загрожує смертна кара.

8 червня Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Він, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Це значить, що вони захищені Женевською конвенцією.