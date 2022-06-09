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Ракурс
Зеленський запровадив санкції проти путіна та його найближчого оточення

Зеленський запровадив санкції проти путіна та його найближчого оточення — у списку 300 осіб

9 чер 2022, 18:09
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції стосовно перших осіб рф:



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  • президента володимира путіна;
  • його прессекретаря дмитра пескова;
  • голови уряду РФ михайла мішустіна;
  • першого заступника мішустіна андрія бєлоусова;
  • керівника апарату уряду РФ дмитра григоренка;
  • заступників Григоренка: марата хуснулліна, дмитра чернишенка, юрія борисова, вікторії абрамченко і тетяни голікової.

Повний список налічує 35 осіб. У двох указах президент увів в дію відповідні рішення Ради нацбезпеки та оборони України.

Крім того, в указі, який підписав президент Зеленський, санкції запроваджуються проти 261 особи та 236 юридичних осіб, серед яких майже всі російські університети. Обмеження запроваджені проти низки ректорів вишів рф, а також проти 236 російських вишів, включно з МДУ та Вищою школою економки.

Санкції проти путіна безстрокові. в додатку до указу президента України зазначено, що можливі активи путіна в Україні блокуються, йому заборонено брати участь у приватизації, виводити капітали, зупиняється виконання зобов’язань щодо його бізнесу та ін.

Джерело: Ракурс


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