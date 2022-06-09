Зеленський запровадив санкції проти путіна та його найближчого оточення

https://racurs.ua/ua/n171526-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-putina-ta-yogo-nayblyjchogo-otochennya-u-spysku-300-osib.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції стосовно перших осіб рф:

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президента володимира путіна;

його прессекретаря дмитра пескова;

голови уряду РФ михайла мішустіна;

першого заступника мішустіна андрія бєлоусова;

керівника апарату уряду РФ дмитра григоренка;

заступників Григоренка: марата хуснулліна, дмитра чернишенка, юрія борисова, вікторії абрамченко і тетяни голікової.

Повний список налічує 35 осіб. У двох указах президент увів в дію відповідні рішення Ради нацбезпеки та оборони України.

Крім того, в указі, який підписав президент Зеленський, санкції запроваджуються проти 261 особи та 236 юридичних осіб, серед яких майже всі російські університети. Обмеження запроваджені проти низки ректорів вишів рф, а також проти 236 російських вишів, включно з МДУ та Вищою школою економки.

Санкції проти путіна безстрокові. в додатку до указу президента України зазначено, що можливі активи путіна в Україні блокуються, йому заборонено брати участь у приватизації, виводити капітали, зупиняється виконання зобов’язань щодо його бізнесу та ін.