Ворог мінує річки та зосередив 30 мобільних бригад у росії та Криму. Фото: patrioty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n171667-vorog-minuie-richky-ta-zoseredyv-30-mobilnyh-brygad-u-rosiyi-ta-krymu-genshtab.html

Ракурс

Російські війська намагаються за будь-яку ціну утримати зайняті позиції на Півдні України та протидіяти контрнаступу українських військ.

.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів й намагаються не допустити контрнаступальних дій з боку Збройних сил України. На Криворізькому напрямку ворог мінував узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід — Калинівське. Про це 14 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Миколаївському напрямку, у районах Станіслава, Томиної Балки, Дослідного Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У Чорному морі росія зосередила п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Всі вони готові до застосування.

У Генштабі зазначають, що окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Щоб відновити проблему з нестачею людей, у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму діє близько 30 мобільних бригад.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 13 червня заявив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту. Глава держави переконаний, що звільнення захоплених територій відбудеться уже незабаром.