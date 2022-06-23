ПАРЄ поклала на росію відповідальність за збиття рейсу МН17 на Донбасі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n172014-boying-reysu-mn17-buv-zbytyy-na-donbasi-rosiyskou-raketou-buk-parie.html

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Пасажирський авіалайнер «Боїнг» рейсу МН17 у липні 2014 року був збитий російською ракетою «Бук».

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Парламентська асамблея Ради Європи вважає найбільш ймовірним те, що малайзійський літак був збитий ракетою з «Бука», наданою проросійським збройним формуванням армією рф. Про це йдеться у затвердженій організацією резолюції. За неї проголосували 80 депутатів із 81. Про це Council of Europe повідомляє у Twitter.

На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою Бук, наданою проросійським збройним формуванням російською армією, — йдеться в резолюції.

Також в асамблеї наголосили, що вражені неспроможністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17. Зазначили, що росія дезінформувала слідчих, намагаючись їх заплутати. Зокрема, москва надала сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

У червні 2022 року суд Нідерландів визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті пасажирського «Боїнга» рейсу MH17.