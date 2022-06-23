рф кинула усі сили на захоплення Луганської області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172013-rosiya-kynula-usi-syly-na-zahoplennya-luganskoyi-oblasti-gayday.html

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Російська армія кинула всі резерви, щоб окупувати всю Луганську область вже найближчим часом.

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Бої в регіоні тривають по всіх напрямках. У Сєвєродонецькій промзоні росіяни вже зруйнували багато захисних споруд. Не виключено, що українська армія відійде на нові більш укріплені позиції. Про це 23 червня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

Очільник області наголосив, що у разі російської окупації Сєвєродонецька, люди, що переховуються в укриттях заводу «Азот» стануть заручниками загарбників. Вихід залишиться лише на окуповану частину Луганщини.

Під щільними обстрілами перебуває й Лисичанськ. Чиновник переконує, що влада продовжує підтримувати життєдіяльність міста, а гуманітарні вантажі завозяться щоденно. Також триває «тиха» евакуація — 23 червня з міста виїхали 40 осіб.

Гайдай додав, що на нещодавно окупованих територіях росіяни вже розпочали так звану «фільтрацію». Ворог полює на активістів та людей, які причетні до військової справи. Також шукає родичів таких осіб. Чоловіків змушують йти воювати проти України, використовують їх «гарматне м‘ясо»

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українська армія зуміла зупинити наступ росіян у напрямку південної околиці Лисичанська. Тут ворог зазнав втрат та відійшов, але готує резерви для поновлення наступу.