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Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Фото: armyinform.com.ua
Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕСhttps://racurs.ua/n172015-evrosovet-predostavil-ukraine-status-kandidata-na-chlenstvo-v-es.htmlРакурс
Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.
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Засідання Євроради відбулося у Брюсселі у четвер, 23 червня за участю глав держав та урядів Європейського Союзу й керівництва європейських інституцій — президентів Євроради Шарля Мішеля і Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомив Шарль Мішель у Twitter.
Напередодні цього засідання Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав лідерів ЄС негайно надати Україні та Молдові кандидатський статус.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна планує виконати основні умови Європейської комісії для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.
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