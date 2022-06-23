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Ракурс
Кандидатство Украины — чего ожидать от исторического саммита Евросоюза

Кандидатство Украины — что ожидать от исторического саммита Евросоюза

23 июн 2022, 08:52
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У Брюсселі 23 червня стартує дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу, ключовими темами якої будуть російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.



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На сайті Європейської ради повідомляється, що лідери ЄС «обговорять останній розвиток ситуації стосовно російської війни проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки».

Інша тема для обговорення — продовження підтримки Європейським Союзом України, що складається з економічної, військової, політичної та гуманітарної допомоги.

У проекті висновків майбутнього саміту Євроради, який пройде 23−24 червня, прописано рішення надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС — про це 20−22 червня написали декілька європейських ЗМІ, які мають у розпорядженні цей документ.

Такий статус також має отримати Молдова, а от Грузії в цьому поки що відмовлять.

Напередодні саміту президент України провів переговори з лідеркою ще одного імовірного кандидата у члени ЄС, президенткою Республіки Молдова. Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції. Володимир Зеленський провів першу, від 24 лютого, телефонну розмову з Маєю Санду.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Історія на марші. І я говорю не лише про загарбницьку війну Путіна. Я говорю про вітер змін, який знову віє над нашим континентом. Своїми заявками Україна, Молдова та Грузія говорять нам, що хочуть змін. Вони хочуть більше демократії, більше свобод і сильніших реформ. Вони кажуть нам, що хочуть Європи. Ми несемо відповідальність перед ними, але ми також несемо відповідальність перед собою, щоб зробити правильний вибір — заявила фон дер Ляєн.

Вона вважає, що наступний розділ історії ЄС «пише хоробрий народ України».

Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати, — наголосила лідерка ЄК.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і G7 заявив, що партнерство з росією, яким його уявляли в 2010 році, неможливе.

Партнерство з росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною росією путіна, — сказав Шольц

Євросоюз готовий відкрити двері Україні та надати нашій державі статус кандидата у члени ЄС. Про це напередодні саміту в ексклюзивному коментарі ТСН сказала президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Для мене Україна — це Європа. Цей тиждень дуже важливий — коли ми ухвалюємо рішення разом з усією європейською родиною відкрити наші двері українцям, які показали стільки сміливості та відваги, які боряться за ті самі цінності, у які ми віримо. Ми готові широко розкрити ці двері і я не можу дочекатися, щоб обійняти українських братів та сестер разом із нашою родиною, — заявила голова Європарламенту.

Источник: Ракурс


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