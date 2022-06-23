Кандидатство України - чого очікувати від історичного саміту Євросоюзу

https://racurs.ua/ua/n171982-kandydatstvo-ukrayiny-chogo-ochikuvaty-vid-istorychnogo-samitu-ievrosouzu.html

Ракурс

У Брюсселі 23 червня стартує дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу, ключовими темами якої будуть російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.

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На сайті Європейської ради повідомляється, що лідери ЄС «обговорять останній розвиток ситуації стосовно російської війни проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки».

Інша тема для обговорення — продовження підтримки Європейським Союзом України, що складається з економічної, військової, політичної та гуманітарної допомоги.

У проекті висновків майбутнього саміту Євроради, який пройде 23−24 червня, прописано рішення надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС — про це 20−22 червня написали декілька європейських ЗМІ, які мають у розпорядженні цей документ.

Такий статус також має отримати Молдова, а от Грузії в цьому поки що відмовлять.

Напередодні саміту президент України провів переговори з лідеркою ще одного імовірного кандидата у члени ЄС, президенткою Республіки Молдова. Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції. Володимир Зеленський провів першу, від 24 лютого, телефонну розмову з Маєю Санду.