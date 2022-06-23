Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС

https://racurs.ua/n171994-evroparlament-prinyal-rezoluciu-o-predostavlenii-ukraine-i-moldove-statusa-kandidatov.html

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Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Остаточне рішення про кандидатство має ухвалити Європейська Рада.

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Засідання відбулося 23 червня. 90% депутатів підтримали резолюцію. За це рішення проголосували 529 депутатів, проти — 45, ще 14 утримались.

Резолюції та рішення Європарламент мають характер рекомендацій, вони не є обов’язковими для виконання.

23−24 червня відбувається саміт лідерів Європейської Ради. На ньому ухвалять фінальне рішення по наданню статусу Україні та Молдові. Саміт країн ЄС розпочнеться о 16.30 та проходитиме 23−24 червня у Брюсселі.

Статус кандидата відкриває для України можливості, зокрема доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову, і побудову сталої української економіки.

28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. Писали її в екстремальних умовах, згадує Іван Нагорняк, радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

Увечері 27 лютого урядовці писали заявку під звук сирени повітряної тривоги в Києві.

8 квітня, через тиждень після звільнення Київщини від російських військ, до української столиці прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Європейські високопосадовці привезли опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Його заповнили у найкоротші терміни. Інші країни це робили протягом кількох років, Україна впоралася за тижні.

8 червня резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС ухвалив Європейський парламент. А 17 червня таку рекомендацію дала і Європейська комісія.

З кінця травня й до середини червня урядова делегація на рівні спецпредставників президента України здійснювала візити у майже всі держави-члени ЄС. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина очолювала цей процес.

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами. Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що якби не війна, Україна б не отримала цей статус.