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Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС

23 чер 2022, 13:04
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Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Остаточне рішення про кандидатство має ухвалити Європейська Рада.



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Засідання відбулося 23 червня. 90% депутатів підтримали резолюцію. За це рішення проголосували 529 депутатів, проти — 45, ще 14 утримались.

Резолюції та рішення Європарламент мають характер рекомендацій, вони не є обов’язковими для виконання.

23−24 червня відбувається саміт лідерів Європейської Ради. На ньому ухвалять фінальне рішення по наданню статусу Україні та Молдові. Саміт країн ЄС розпочнеться о 16.30 та проходитиме 23−24 червня у Брюсселі.

Статус кандидата відкриває для України можливості, зокрема доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову, і побудову сталої української економіки.

28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. Писали її в екстремальних умовах, згадує Іван Нагорняк, радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

Увечері 27 лютого урядовці писали заявку під звук сирени повітряної тривоги в Києві.

8 квітня, через тиждень після звільнення Київщини від російських військ, до української столиці прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Європейські високопосадовці привезли опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Його заповнили у найкоротші терміни. Інші країни це робили протягом кількох років, Україна впоралася за тижні.

8 червня резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС ухвалив Європейський парламент. А 17 червня таку рекомендацію дала і Європейська комісія.

З кінця травня й до середини червня урядова делегація на рівні спецпредставників президента України здійснювала візити у майже всі держави-члени ЄС. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина очолювала цей процес.

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами. Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що якби не війна, Україна б не отримала цей статус.

Джерело: Ракурс


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