Суд заборонив партію Вітренко, фото - Чесно

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Ракурс

Восьмий апеляційний суд Львова 23 червня заборонив діяльність Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталії Вітренко.

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Про це Руху ЧЕСНО повідомили в СБУ. Це вже 12 заборонена судом проросійську партію.

Проросійський політичний проєкт Прогресивних соціалістів незмінно очолює Наталія Вітренко. ПСПУ — єдина партія, яка подавала зустрічний позов і затягувала суд.

Міністр юстиції Денис Малюська раніше повідомив, що у суді тривають 16 процесів щодо заборони політичних партій України.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

Вітренко — український політик, доктор економічних наук, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України. Політичні погляди та програма Вітренко мають виразну антизахідну та проросійську спрямованість. Вона виступає проти вступу України до НАТО та інтеграції з Європейським Союзом, а натомість підтримує ідею міждержавного союзу з росією та Білоруссю. За власними твердженнями, є прихильницею соціалізму й радянської влади. Підтримує путінський режим та війну росії проти України.

Завдяки своїй, часом неординарній, поведінці Вітренко порівнюють з праворадикальним російським політиком Володимиром Жириновським. На виборах до Верховної Ради України «Блок Наталії Вітренко» не подолав тривідсотковий бар'єр і не представлений в парламенті України.

6 листопада 2019 року в Москві, де вона мешкає з 2014 року, Вітренко заявила, що «нацизм підняв голову в Україні», а «колаборанти, прислужники Гітлера, вони здійснюють реванш».