ОПЗЖ і Шарію приготуватися - міністр юстиції анонсував нові заборони

https://racurs.ua/ua/n171742-opzj-i-shariu-prygotuvatysya-ministr-ustyciyi-anonsuvav-novi-zaborony-politychnyh-partiy.html

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У суді тривають 16 процесів стосовно заборони партій

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У нас у Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові зараз перебувають одночасно аж 16 судових процесів. Щодо шести політичних партій рішення уже винесено. Щодо наступних ми очікуємо прийняття рішень уже найближчим часом, — повідомив міністр юстиції Денис Малюська каналу ICTV.

Міністр вважає, що серед заборон найгучніша — це припинення діяльності партії «Наші», яка очолюється Євгеном Мураєвим.

Малюська очікує, що вони можуть подати апеляційну скаргу й анонсував розгляд інших гучних партій, зокрема, ОПЗЖ і зокрема Партії Шарія.

Він також прокоментував можливість реєстрації Мураєвим нової політичної сили після заборони очолюваної ним партії «Наші».

Поки що особливо нічого не заважає, теоретично. Практично заважає, тому що на період воєнного часу ми нових політичних партій не реєструємо, — відповів міністр.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

14 червня поза правове поле вивели політсилу колабораціоніста воєнних злочинців росії на Херсонщині Володимира Сальдо.

15 червня суд заборонив Соцпартію зрадника Іллі Киви.