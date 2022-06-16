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Ракурс
Нічні удари по Сумщині - російські нацисти били ракетами та з мінометів

Нічні удари по Сумщині — російські нацисти били зі своєї території ракетами та з мінометів

16 чер 2022, 08:49
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Армія рф завдала ракетного удару по Сумщині. Ракети прилетіли на територію Садівської громади Сумського району.



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Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Живицький.

За його словами, цей вибух було чутно у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Інформація про руйнування і пошкодження обіцяють оприлюднити згодом.

О п’ятій ранку рашисти знову випустили ракети по регіону, цього разу удар припав по Краснопільській громаді. Після цього ворожі війська відкрили вогонь зі своєї території — били з мінометів. Спостерігачі нарахували 26 прильотів.

Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Сумщину обстріляли й увечері 15 червня — гелікоптери рф випустили п’ять ракет. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Били по прикордонній з рф області й удень 15 червня — ракети вибухнули у Глухові.

Цивільні постраждали й на Донеччині. Російські окупанти завдали у ніч на 16 червня ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине. Голова Донецької ОВА Кириленко написав про двох поранених. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма — там загинуло три десятки тварин.

Джерело: Ракурс


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