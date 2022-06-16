Ночные удары по Сумщине – российские нацисты били со своей территории ракетами и минометами

https://racurs.ua/n171741-nochnye-udary-po-sumschine-rossiyskie-nacisty-bili-so-svoey-territorii-raketami-i-minometami.html

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Армія рф завдала ракетного удару по Сумщині. Ракети прилетіли на територію Садівської громади Сумського району.

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Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Живицький.

За його словами, цей вибух було чутно у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Інформація про руйнування і пошкодження обіцяють оприлюднити згодом.

О п’ятій ранку рашисти знову випустили ракети по регіону, цього разу удар припав по Краснопільській громаді. Після цього ворожі війська відкрили вогонь зі своєї території — били з мінометів. Спостерігачі нарахували 26 прильотів.

Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Сумщину обстріляли й увечері 15 червня — гелікоптери рф випустили п’ять ракет. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Били по прикордонній з рф області й удень 15 червня — ракети вибухнули у Глухові.