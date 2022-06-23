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Ракурс
Бойовий літак F-16 Block 70/72. Зображення: Lockheed Martin

Навчання українських пілотів на F-15 та F-16 ініціювали в Конгресі США

23 чер 2022, 12:24
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Конгресмен Адам Кінзінгер повідомив, що вніс законопроєкт, який дозволить Сполученим Штатам навчати українських пілотів на бойових літаках F-15 і F-16.



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Республіканець Кінзінгер і конгресмен-демократ Кріссі Хулахан, які є ветеранами Повітряних сил США, представили проект закону про підготовку українських льотчиків-винищувачів на американських бойових літаках.

Кінзінгер у Твіттер опублікував спільне фото з льотчиками Повітряних сил України:

Він пояснив, що його законопроект дозволить Сполученим Штатам почати навчання українських пілотів і технічного персоналу на F-15, F-16 та інших повітряних платформах, поки США продовжують розглядати можливість відправлення такого озброєння Україні.

Для українських військових важливо бути навченими та знайомими з цими повітряними платформами, якщо росія й далі продовжить свою війну проти України.

Як ветерани Повітряних сил, ми знаємо, що в будь-якому конфлікті одна з перших дій — встановлення панування в повітрі. Судячи з публічної інформації, ні українці, ні росіяни не встановили переваги в повітрі. Ми віримо, що США та наші союзники по НАТО можуть допомогти Україні змінити ситуацію в повітрі та дати українським силам вирішальну перевагу у війні, — йдеться у листі конгресмена.

Джерело: Ракурс


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