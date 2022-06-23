Навчання українських пілотів на F-15 та F-16 ініціювали в Конгресі США

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Бойовий літак F-16 Block 70/72. Зображення: Lockheed Martin
Навчання українських пілотів на F-15 та F-16 ініціювали в Конгресі СШАhttps://racurs.ua/ua/n171992-navchannya-ukrayinskyh-pilotiv-na-f-15-ta-f-16-iniciuvaly-v-kongresi-ssha.htmlРакурс
Конгресмен Адам Кінзінгер повідомив, що вніс законопроєкт, який дозволить Сполученим Штатам навчати українських пілотів на бойових літаках F-15 і F-16.
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Республіканець Кінзінгер і конгресмен-демократ Кріссі Хулахан, які є ветеранами Повітряних сил США, представили проект закону про підготовку українських льотчиків-винищувачів на американських бойових літаках.
Кінзінгер у Твіттер опублікував спільне фото з льотчиками Повітряних сил України:
Він пояснив, що його законопроект дозволить Сполученим Штатам почати навчання українських пілотів і технічного персоналу на F-15, F-16 та інших повітряних платформах, поки США продовжують розглядати можливість відправлення такого озброєння Україні.
Для українських військових важливо бути навченими та знайомими з цими повітряними платформами, якщо росія й далі продовжить свою війну проти України.
Як ветерани Повітряних сил, ми знаємо, що в будь-якому конфлікті одна з перших дій — встановлення панування в повітрі. Судячи з публічної інформації, ні українці, ні росіяни не встановили переваги в повітрі. Ми віримо, що США та наші союзники по НАТО можуть допомогти Україні змінити ситуацію в повітрі та дати українським силам вирішальну перевагу у війні, — йдеться у листі конгресмена.