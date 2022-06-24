Замедление темпов наступления армии рф прогнозирует ISW (КАРТА)

https://racurs.ua/n172021-zamedlenie-tempov-nastupleniya-armii-rf-prognoziruet-isw-karta.html

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Наступ армії росії на Україну найближчими тижнями може послабитися. Про це заявили експерти американського «Інституту вивчення війни» (ISW). Наступ рф може призупинитися незалежно від того, чи вдасться воєнним злочинцям рф захопити район Сєвєродонецьк — Лисичанськ.

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В ISW додали, що російські сили досягли успіхів у районі Сєвєродонецьк — Лисичанськ за останні кілька днів, а Збройні сили України, попри втрати, переважно виконали своє завдання в бою, сповільнивши й виснаживши окупантів. Саме це дозволить нашим військовим організовувати хоч і обережні, але контрнаступи.

ISW вказує, що кремль наступає на ті ж самі граблі й повністю зосереджується на штурмі Сєвєродонецька, як було з маріупольською «Азовсталлю». Водночас ЗСУ вдалося сповільнити наступ ворога. Аналітики також наголошують на ефективності роботи захисників України.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ отримали наказ відійти від Сєвєродонецька. Лисичанськ, на його думку, триматиметься значно довше, оскільки там вдалося добре сформувати оборону. Крім того, захопити його буде складніше ще й через вигідне географічне розташування.