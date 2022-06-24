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Рейтинг путина и россии рекордно низкий – международный опрос
Рейтинг путина и россии рекордно низкий — международный опросhttps://racurs.ua/n172057-reyting-putina-i-rossii-rekordno-nizkiy-mejdunarodnyy-opros.htmlРакурс
Рейтинг путіна та росії у світі у червні 2022 року рекордно низький.
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Це засвідчили результати міжнародного опитування компанії Pew Research.
Від росії відвертається увесь цивілізований світ. За свої звірства та нелюдяність цього разу доведеться відповісти 90% опитаних не довіряють російському президенту щодо дій на світовій арені. Це найнижчий рівень довіри до путіна, зафіксований за всі роки опитування.
Також зазначається, що значно спав рейтинг і самої росії: наприклад, 97% поляків і 94% шведів негативно ставляться до рф.
Серед опитаних виділяється лише Малайзія — це єдина країна зі значним позитивним ставленням до росії — там приблизно половина опитаних «за» дії рф.
Загалом опитування охопило 18 країн Європи, Азії та Америки.