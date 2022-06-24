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Ракурс
Рейтинг путіна та росії рекордно низький - міжнародне опитування

Рейтинг путіна та росії рекордно низький — міжнародне опитування

24 чер 2022, 23:01
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Рейтинг путіна та росії у світі у червні 2022 року рекордно низький.



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Це засвідчили результати міжнародного опитування компанії Pew Research.

Від росії відвертається увесь цивілізований світ. За свої звірства та нелюдяність цього разу доведеться відповісти 90% опитаних не довіряють російському президенту щодо дій на світовій арені. Це найнижчий рівень довіри до путіна, зафіксований за всі роки опитування.

Також зазначається, що значно спав рейтинг і самої росії: наприклад, 97% поляків і 94% шведів негативно ставляться до рф.

Рейтинг путіна та росії рекордно низький - міжнародне опитування

Серед опитаних виділяється лише Малайзія — це єдина країна зі значним позитивним ставленням до росії — там приблизно половина опитаних «за» дії рф.

Рейтинг путіна та росії рекордно низький - міжнародне опитування

Загалом опитування охопило 18 країн Європи, Азії та Америки.

Рейтинг путіна та росії рекордно низький - міжнародне опитування

Джерело: Ракурс


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