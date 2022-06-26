Путинская россия находится за несколько часов до дефолта - Bloomberg

https://racurs.ua/n172105-putinskaya-rossiya-nahoditsya-za-neskolko-chasov-do-defolta-bloomberg.html

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росія знаходиться «за кілька годин від дефолту».

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Bloomberg пише, що пільговий період для виплати близько 100 млн дол. за держоблігаціями закінчується сьогодні, 26 червня, але здійснити платіж заважають санкції.

Глава російського Мінфіну раніше заявляв, що москва готова розплатитися з інвесторами у рублях, з чим, звичайно, ніхто не погодиться, тому рф є близькою до технічного дефолту за зовнішнім боргом.

Відповідно до заяви Міністерства фінансів рф, Москва сплачує борг у повному обсязі в рублях. Однак європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у валюту, тому кредитор їх не отримує.

У неділю ввечері закінчується пільговий період оплати пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 млн дол., заблокованих через широкомасштабні санкції, — підкреслює видання.

Офіційної декларації щодо дефолту, скоріше за все, не буде.

Однак, якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну (ранок понеділка), то настане «факт дефолту» — згідно з облігаційними документами, — йдеться в публікації.

Платіж мав бути зроблений 27 травня; далі позичальник має ще 30 днів на погашення боргу із затримкою. Якщо після цього кредитор не отримає платіж, позичальнику може бути оголошено технічний дефолт. Якщо це станеться, це буде перший дефолт росії із 1998 року

Після декількох місяців балансування на межі дефолту, росія нарешті опинилася лише за кілька годин від драматичного моменту у фінансовій битві, яку США та інші країни вели проти Кремля через його вторгнення в Україну.