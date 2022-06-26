Россияне усилили артиллерию в районе Лисичанска

https://racurs.ua/n172110-rossiyane-usilili-artilleriu-v-rayone-lisichanska-genshtab-karta.html

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Триває 123 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 26 червня.

Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Слов’янському напрямку рашисти обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Сили оборони успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку російські військові злочинці здійснили обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми та Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат поблизу Павлівки — після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Окупанти завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, але без успіху.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Рашисти знову завдали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.