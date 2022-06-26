Литва не пойдет на уступки - Вильнюс пообещал ветировать разрешение транзита товаров через ЕС

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Литва планує накласти вето на рішення Єврокомісії дозволити необмежений транзит товарів рф через ЄС.

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Про це 26 червня написало литовське видання Delfi із посиланням на європарламентаря від Литви Пятраса Ауштрявічуса.

Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції й не піддаватися російському тиску.

Ауштрявічус розповів, що більшість держав підтримали Литву, але представник однієї держави-члена ЄС все ж запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій.

Європейська Комісія готує документ, що дозволить перевозити підсанкційні російські вантажі до Калінінграда, тобто «з росії до росії», але через територію Європейського Союзу.

Литва не зніматиме обмеження на транзит до Калінінградської області. Погрози Кремля не вплинуть на це рішення. На цьому наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Литва зберігатиме контроль над товарами, які провозяться через її територію і ні про які «коридори» не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки росії у відповідь на погрози Кремля, — сказав президент.

Він підкреслив, що 23 червня обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки росії.

Нагадаємо, з 18 червня Литва зупинила транзит низки російських товарів до Калінінграда. Це приблизно 50% вантажів, що потрапили під санкції ЄС.

Росіяни вибухнули гнівом та погрозами після такого рішення, розпочали маневри на Балтиці та пообіцяли «інші заходи».