Российскую тактику массовых ударов по Украине объяснили в МВД. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n172127-rossiyskuu-taktiku-massovyh-udarov-po-ukraine-obyasnili-v-mvd.html

Ракурс

Країна-агресор росія змінила тактику масованих ракетних ударів по українських містах.

.

Раніше окупаційні війська випускали у напрямку українських міст кілька крилатих ракет, а зараз б’ють одночасно десятками ракет і з різних напрямків. Це роблять для того, щоб заплутати системи протиповітряної оборони України. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Також радник міністра пояснив, чому важко збити ракети, які розроблялися ще за часів Холодної війни.

Ракети, що запускалися, розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки і швидкість до 3−4 тис. км, тому їх важко збивати, — зазначив він.

Чиновник додав, що у росії є великі запаси радянського озброєння та боєприпасів, призначених не для точкового знищення цілі, а для заподіяння великих руйнувань.

Нагадаємо, останніми днями країна-агресор росія почала обстрілювати Україну не лише крилатими ракетами типу «Калібр», але й ракетами часів Холодної війни.

У Повітряних силах ЗСУ зазначали, що завдаються удари ракетами радянського виробництва Х-59 та Х-22, які достатньо руйнівні, але не високоточні. Зокрема, заряд ракети Х-22 важить 900 кг, який завдає значні пошкодження. А оскільки націлити точно її дуже важко, тому окупанти часто руйнують цивільні мирні будинки і є жертви серед мирного населення.