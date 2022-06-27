Ракетный удар по поселку в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

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Ракетні удари росіян по мирному селищу в Одеській області зруйнували понад 60 будинків.

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Не придатні для життя близько 65 приватних осель, з них чотири будинки повністю знищені внаслідок вибуху ракет. Восьмеро цивільних дістали множинні поранення. Серед постраждалих є діти — двоє трирічних близнюків. Про це 27 червня повідомила Одеська обласна прокуратура.

Зараз уточняється інформація про інших постраждалих. На щастя, загиблих немає. У селищі, яке обстріляли окупанти, будь-які військові об'єкти.

Фахівці попередньо встановили, що обстріл було здійснено крилатою ракетою Х-22. Бойовий заряд такої ракети важить 900 кг, який завдає значні пошкодження. Оскільки вона була випущена в часи Холодної війни, то її важко точно націлити.

Через агресію росії Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 27 червня російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М випустили ракети по мирному населеному пункту. Вони влучили в житловий квартал селища, внаслідок цього сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків і господарчих споруд на орієнтовній площі 500 кв. м. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро осіб, серед них — дитина.