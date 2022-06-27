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Ракурс
Уничтоженная российская техника. Фото: ОПУ

Кадры уничтожения вражеской техники воины 93-й бригады показали на видео

27 июн 2022, 13:47
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Перший мотопіхотний батальйон 93-ї бригади «Холодний Яр» показав процес знищення російської техніки.



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На кадрах видно, як російська техніка рухається по мінному полі. В один момент лідер колони наїжджає танком на міну. Внаслідок вибуху машина замилюється та загоряється. Відповідне відео з’явилося на сторінці «холодноярівців» у Facebook.

Через 10 хвилин ще один російський танк підірвався, а дві ворожі бойові машини піхоти «роззулися». Екіпажі бронетехніки спішилися та побігли у бік російських військ.

Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі! — підписали відео «холодноярівці».

Нагадаємо, інженерно-саперний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України підірвав російську БМП разом з окупантами.

Источник: Ракурс


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