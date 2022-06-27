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Удар по Кременчугу — ракеты попали в ТРЦ, есть погибшие и ранены

Удар по Кременчугу — ракеты попали в ТРЦ, есть погибшие и ранены (ВИДЕО)

27 июн 2022, 17:13
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Ракетний удар по Кременчуку відбувся по обіді 27 червня. Російські військові злочинці поцілили у торговельно-розважальний центр, де знаходилося багато мирних мешканців.



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Факт обстрілу міста підтвердив мер Віталій Малецький. Він написав у своїх соцмережах, що «приліт прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій».

Є загиблі та постраждалі. Обіцяють, що подробиці згодом надасть Полтавська ОВА. У соцмережах пишуть про влучення в ТРЦ «Амстор». Після вибуху у ньому розпочалася пожежа.

Кременчук не вперше обстрілюють російські нацисти. Раніше вони декілька разів поцілили у місцевий нафтопереробний комплекс, чим прискорили паливну кризу в Україні. Наприклад, 24 квітня окупанти завдали дев’ять ракетних ударів по місту.

Источник: Ракурс


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