Просто набирали воду – российские ублюдки обстреляли из «Ураганов» толпу в Лисичанске

https://racurs.ua/n172150-prosto-nabirali-vodu-rossiyskie-ubludki-obstrelyali-iz-uraganov-tolpu-v-lisichanske-video.html

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Армія рф обстріляла з «Ураганів» Лисичанськ, коли люди прийшли набрати підвезену технічну воду. Щонайменше вісім людей загинуло, ще понад 20 отримали поранення, повідомив керівник Луганської ОВА Гайдай.

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Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили у юрбу людей з РСЗВ «Ураган», — повідомив 27 червня голова Луганскої ОВА Сергій Гайдай.

Він також опублікував відео з місця трагедії. Серед загиблих — хлопець 2007 р.н., серед поранених хлопець 2008 р.н.

Гайдай раніше закликав жителів Лисичанська терміново евакуюватися. Голова Луганської ОВА запевнив, що про всіх, хто виїхав, подбають у місцях прибуття на території України, та залишив номери телефонів для довідки: 050 208 92 23, 095 513 80 91, 050 986 42 10, 066 464 22 83.

Гайдай також нагадав, що 26 червня евакуювалися всього шестеро мешканців Лисичанська.

Після виходу ЗСУ із Сєвєродонецька російські війська почали штурм сусіднього з ним Лисичанська.