Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Удар по Кременчугу - ГСЧС обновила данные о погибших и тушении пожара, фото - ГСЧС

Удар по Кременчугу — ГСЧС обновила данные о погибших и тушении пожара (ФОТО)

27 июн 2022, 21:43
999

Удар російських нацистів по Кременчуку забрав життя вже 11 громадян. Держслужба з надзвичайних ситуацій увечері 27 червня оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, а також оприлюднила фото з місця трагедії.



.

Станом на 20.50 вогонь приборкати повністю не вдалося. Будівля торговельного центру «Амстор» у Кременчуку зруйнована вщент.

Удар по Кременчуку - ДСНС оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, фото - ДСНС

На місці пожежі рятувальники виявили тіла 10 загиблих, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (одна людина померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб.

Інформація уточнюється, розповіли в ДСНС.

Удар по Кременчуку - ДСНС оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, фото - ДСНС

Для ліквідації надзвичайної ситуації залучено 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в тому числі чотири психологи), а також 41 одиниця техніки та пожежний потяг «Укрзалізниці».

На місці працює міністр Денис Монастирський та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з очільником служби.

Удар по Кременчуку - ДСНС оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, фото - ДСНС

Удар по Кременчуку - ДСНС оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, фото - ДСНС

Нагадаємо, удар по ТЦ в Кременчуку стався о 15.50. Російські воєнні злочинці випустили по місту дві ракети Х-22 з Курської області.

Інша ракета пошкодила міський стадіон Кременчука, повідомив сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров