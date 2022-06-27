Удар по Кременчуку - ДСНС оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n172149-udar-po-kremenchuku-dsns-onovyla-dani-pro-zagyblyh-ta-gasinnya-pojeji-foto.html

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Удар російських нацистів по Кременчуку забрав життя вже 11 громадян. Держслужба з надзвичайних ситуацій увечері 27 червня оновила дані про загиблих та гасіння пожежі, а також оприлюднила фото з місця трагедії.

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Станом на 20.50 вогонь приборкати повністю не вдалося. Будівля торговельного центру «Амстор» у Кременчуку зруйнована вщент.

На місці пожежі рятувальники виявили тіла 10 загиблих, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (одна людина померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб.

Інформація уточнюється, розповіли в ДСНС.

Для ліквідації надзвичайної ситуації залучено 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 326 осіб (в тому числі чотири психологи), а також 41 одиниця техніки та пожежний потяг «Укрзалізниці».

На місці працює міністр Денис Монастирський та мобільна оперативна група ДСНС на чолі з очільником служби.

Нагадаємо, удар по ТЦ в Кременчуку стався о 15.50. Російські воєнні злочинці випустили по місту дві ракети Х-22 з Курської області.

Інша ракета пошкодила міський стадіон Кременчука, повідомив сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов.