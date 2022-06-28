Тактику ВСУ в Северодонецке Пентагон назвал заслуживающей изучения в будущем

https://racurs.ua/n172158-taktiku-vsu-v-severodonecke-pentagon-nazval-zaslujivauschey-izucheniya-v-buduschem.html

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Тактику Збройних сил України у боях за Сєвєродонецьк в Міністерстві оборони США назвали вартою вивчення в майбутньому. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону. Зі слів посадовця, відвоювавши невеликий клаптик території, російська армія зазнала значних втрат.

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З військової точки зору, я б сказав, що невелика кількість українських солдат, які тримали росіян у Сєвєродонецьку стільки часу, — це справді те, що я вважаю, ми всі, ймовірно, вивчатимемо у майбутньому, — зазначив представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві додали, що приклад з Сєвєродонецьком свідчить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва.

Українці змушують платити за дуже маленький клаптик землі. І коли вони вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони зробили це за власним бажанням, щоб переміститися до краще підготовлених місць для продовження оборони, — наголосив представник Пентагону.

Також він додав, що кілька сотень українців продовжують стримувати російську армію у цій частині світу в досить серйозному бою.