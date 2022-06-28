Существует большая угроза нападения с беларуси - генерал ВСУ Кривонос

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Існує велика загроза нападу з білорусі. Про це розповів колишній заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил України Сергій Кривонос. Він зазначив, що росіяни зараз посилено «обробляють» політичне керівництво у мінську.

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… Вони (росіяни — ред.) досить жорстко контролюють настрої у білоруській армії. Вони там зараз мають практично у кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоби виправдати свої наміри. Щодо вторгнення на наші землі, — заявив він в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Кривонос наголосив, що на певних напрямках білоруська армія може і самостійно починати наступ.

Безпосередньо на Волинському та Рівненському напрямку вони (білоруси — ред.) це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії, — додав генерал.

На його думку, якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон.

Сподіватимемося, що в разі гіршого варіанту серце і розум білорусів візьме верх над бажаннями путіна і лукашенка брати участь у цій війні, — заявив він.

З 13−14 червня білоруси почали збори з резервістами. За словами генерала, їх умовно можна назвати прихованою мобілізацією. Він зазначив, що 26−27 червня мінськ міг прийняти якесь рішення.

Або продовжувати ці навчання і потім, можливо, буде агресія, або вже розпустити людей. Але орієнтовно через дев’ять днів (розмова з Кривоносом відбулася 22 червня — ред.) планується зустріч путіна з лукашенком. Думаю, що у нас якраз є ці вісім-дев'ять днів, адже путін намагатиметься дотиснути лукашенка, — підсумував генерал.

Кривонос припустив, що путін може притягнути на зустріч екс-президента й втікача Віктора Януковича, щоб створити псевдопотрійний союз «звільнених» територій України або нову «республіку» на противагу тим союзам, що зараз створюються (Україна, Велика Британія, Польща).