россия 27 июня нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172182-raketnyy-udar-po-kremenchugu-poyavilis-sputnikovye-snimki-razrushennogo-tc.html

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росія вчора, 27 червня, завдала ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчуку Полтавської області.

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Фото, на яких видно збитки від вчорашнього ракетного обстрілу Кременчука, опублікувала американська компанія Planet Labs, яка займається створенням супутникових знімків Землі, повідомляє SkyNews.

На знімках можна побачити серйозні пошкодження, завдані будівлі ТЦ, причому більше пошкоджень помітно у північно-східному куті будівлі.

Зазначається, що відео, опубліковані в інтернеті, свідчать, що саме з цього боку будівлі почалася пожежа, яка врешті-решт поширилася на весь торговий центр.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику на півночі. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Це збігається з місцем удару, зафіксованим на записах камер відеоспостереження, опублікованих сьогодні, на яких видно, що ракета впала всього за 50 м від людей, які відпочивали в парку на півночі в цей час, — зазначає видання.

Мер Кременчука Віталій Малецький сьогодні, 28 червня, під час телемарафону повідомив, що момент влучання ракети у ТЦ був зафіксований на відео, проте відповідні кадри поки не оприлюднюють.

За його словами, ця ракета розірвалася всередині будівлі — у салоні побутової техніки, там від неї залишилася вирва.

Джерело: SkyNews