Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТОhttps://racurs.ua/n172181-turciya-soglasilas-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvecii-v-nato.htmlРакурс
Туреччина погодилася на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.
Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.
Білий дим (аналогія із завершенням процедури обрання нового Папи Римського — ред.) від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО, — зазначив він.
Також про досягнення згоди з Туреччиною у цьому питанні повідомляє прес-служба президента Фінляндії Саулі Нійністе.
Ця заява з’явилася після проведеної напередодні Мадридського саміту НАТО зустрічі Нійністе з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
Консультації пройшли за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Зазначається, що конкретні кроки щодо вступу цих країн до НАТО ще будуть узгоджені між країнами-членами Альнсу протягом найближчих днів, проте «тепер це рішення неминуче».
Столтенберг на прес-конференції повідомив, що лідери країн НАТО завтра, 29 червня, ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами альянсу.
Завтра лідери країн НАТО ухвалять рішення запросити Швецію та Фінляндію вступити до НАТО, — зазначив Столтенберг. — Потім розпочнеться процес ратифікації цього рішення у кожній зі столиць.