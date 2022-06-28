Туреччина погодилася на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія домовилися з Туреччиною щодо розширення НАТО, фото: Рікард Юзвяк

https://racurs.ua/ua/n172181-turechchyna-pogodylasya-na-vstup-finlyandiyi-ta-shveciyi-do-nato.html

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Туреччина погодилася на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

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Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.

Білий дим (аналогія із завершенням процедури обрання нового Папи Римського — ред.) від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО, — зазначив він.

Також про досягнення згоди з Туреччиною у цьому питанні повідомляє прес-служба президента Фінляндії Саулі Нійністе.

Ця заява з’явилася після проведеної напередодні Мадридського саміту НАТО зустрічі Нійністе з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Консультації пройшли за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначається, що конкретні кроки щодо вступу цих країн до НАТО ще будуть узгоджені між країнами-членами Альнсу протягом найближчих днів, проте «тепер це рішення неминуче».

Столтенберг на прес-конференції повідомив, що лідери країн НАТО завтра, 29 червня, ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами альянсу.