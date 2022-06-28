росія 28 червня завдала ракетного удару по Дніпру, фото: ДСНС

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росія сьогодні, 28 червня, завдала ракетного удару по Дніпру.

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Загалом по Дніпропетровщині було запущено шість ракет, з них чотири ракети «Калібр» збили — три над Синельниківським районом, ще одну — над Дніпром. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, в обласний центр влучили дві ворожі ракети:

одна прилетіла в будівлю автотранспортного підприємства, на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар;

друга ракета влучила поцілила по території промислового підприємства, що призвело до руйнування будівель. Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

У ДСНС зазначають, що пожежу в транспортній компанії вже ліквідували. За попередньою інформацією, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

На місці працює 41 рятувальник та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Розбирають завали та шукають людей, — зазначають у відомстві.

Також «приліт» зруйнував залізничну інфраструктуру. Рух потягів зупинено. Попередньо, пошкоджено кілька житлових будинків.

У Синельниківському районі через уламки збитої ракети на відкритій території сталася пожежа на площі 1 га, займання вже ліквідоване.