Разрушение моста в Киевской области - взрывчатка сдетонировала в результате удара молнии, есть погибший

https://racurs.ua/n172212-razrushenie-mosta-v-kievskoy-oblasti-vzryvchatka-sdetonirovala-v-rezultate-udara-molnii-est.html

Ракурс

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий.

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Голова Димерської громади Володимир Підкурганний повідомив, що блискавка вдарила біля опори мосту по міні, яка здетонувала. Про це він написав у коментарях до свого посту у Фейсбук. В ДСНС Київщини написали, що «внаслідок погіршення погодних умов перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ-Іванків поблизу селища Демидів».

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. У момент вибуху по мосту рухалося авто.