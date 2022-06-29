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Ракурс
Руйнування мосту на Київщині - вибухівка здетонувала внаслідок блискавки

Руйнування мосту на Київщині — вибухівка здетонувала внаслідок удару блискавки, є загиблий (ФОТО)

29 чер 2022, 19:15
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У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий.



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Голова Димерської громади Володимир Підкурганний повідомив, що блискавка вдарила біля опори мосту по міні, яка здетонувала. Про це він написав у коментарях до свого посту у Фейсбук. В ДСНС Київщини написали, що «внаслідок погіршення погодних умов перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ-Іванків поблизу селища Демидів».

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. У момент вибуху по мосту рухалося авто.

Джерело: Ракурс


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