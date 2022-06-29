Руйнування мосту на Київщині - вибухівка здетонувала внаслідок блискавки

https://racurs.ua/ua/n172212-ruynuvannya-mostu-na-kyyivschyni-vybuhivka-zdetonuvala-vnaslidok-blyskavky-ie-zagyblyy-foto.html

Ракурс

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий.

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Голова Димерської громади Володимир Підкурганний повідомив, що блискавка вдарила біля опори мосту по міні, яка здетонувала. Про це він написав у коментарях до свого посту у Фейсбук. В ДСНС Київщини написали, що «внаслідок погіршення погодних умов перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ-Іванків поблизу селища Демидів».

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. У момент вибуху по мосту рухалося авто.