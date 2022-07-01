Поражение россии на Змеином снизит давление на украинское побережье — ISW

https://racurs.ua/n172250-porajenie-rossii-na-zmeinom-snizit-davlenie-na-ukrainskoe-pobereje-isw.html

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Поразка росії на Зміїному зменшить тиск воєнних злочинців росії на українське узбережжя. Однак відступ росіян не покладе край блокаді української акваторії Чорного моря, оскільки загарбники мають доступ до протикорабельних систем наземного базування в тимчасово окупованих Криму та Херсонській області. Про це інформує американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

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Поразка росії на острові Зміїний дещо зменшить тиск на українське узбережжя, прибравши з острова російські засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракетні системи, — йдеться в матеріалі ISW.

Аналітики також зауважили, що російські «військові блогери» в переважній більшості схвалили рішення кремля вивести війська та техніку з острова, стверджуючи, що російські війська нібито надають пріоритет «звільненню Донбасу». Інші ж стверджували, що воєнні злочинці рф будуть більш успішними, завдаючи ударів по українцях, коли ті намагатимуться розгорнути власні війська на острові.

Відступаючи з острова Зміїний, росіяни підірвали власну техніку — транспортно-зарядну машину до зенітно-ракетного комплексу «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г», а над морем втратили гелікоптер.

Збройні сили України на острові знищили ЗРК «Тор», маломірний катер, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію та склад російських боєприпасів — повідомляє Оперативне командування «Південь».

В ЗСУ повідомили, що планують вирушити на острів, аби встановити там безпосередній фізичний контроль, проте спершу все перевірять, оскільки росіяни могли залишити «засоби для диверсій».