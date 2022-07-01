Ракетный удар по Кременчугу - обнаружено 28 фрагментов тел

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Завали після ракетного удару по торговому центру Кременчука продовжують розбирати рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій разом із комунальниками. Станом на 8.00 1 липня розчищено 85% завалів на місці зруйнованого ТЦ.

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За словами спікера Кременчуцького райуправління Головного управління ДСНС України у Полтавській області Ірини Зуб, на території ТЦ загалом виявили 28 фрагментів тіл, з них вісім ідентифікували як частини тіл людей.

Робота ускладнюється тим, що під час вибуху відбулася деформація залізобетонних конструкцій та металу. Нині завали розбирають 400 осіб, працюють близько 50 машин.

Нагадаємо, 27 червня російська армія завдала ракетний удар по торговому центру у місті Кременчук. Кількість загиблих перевищила 20, ще 59 дістали поранення. Через обстріл ТЦ Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за ч. 2, статті «Порушення законів та звичаїв війни».