Шмыгаль откровенно саботирует закупки для ВСУ — мэр Днепра

https://racurs.ua/n172252-shmygal-otkrovenno-sabotiruet-zakupki-dlya-vsu-mer-dnepra.html

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Війна росії проти України триває, водночас мер Дніпра Борис Філатов звинуватив очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля у саботажі закупівель для Збройних сил України. Конфлікт між прем'єром і мерами міст довгі місяці війни варився всередині влади. Тепер одразу кілька мерів і представників місцевого самоврядування висловили своє невдоволення діями уряду, а також звинуватили Шмигаля у «саботажі і шкідництві», пише ZN.ua, яке взяло інтерв’ю у Філатова.

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Індикатором загострення конфлікту стало рішення уряду повернути всі закупівлі, зокрема на армію і Територіальну оборону, у систему Prozorro. Цей крок Кабміну практично заблокував органам місцевого самоврядування можливість оперативно здійснювати закупівлі товарів і обладнання: бронежилетів, тепловізорів, прицілів та іншого.

…Прем'єр-міністр Шмигаль відверто саботує закупівлі для ЗСУ… Я ж попереджав, що терпець мій лусне. І так, я нікого не боюся. Я таких прем'єрів, міністрів, прокурорів, депутатів та інших великих тимчасових начальників пережив багатьох… Приведемо Шмигаля до тями всією країною, — написав Філатов у Фейсбук.

Нагадаємо, Бюджетний кодекс і закон про нацспротив зобов’язують органи місцевого самоврядування фінансувати армію.

Нам заважає прем'єр-міністр. Тобто, якщо відсунути вбік питання, пов’язані з Бюджетним кодексом, що вимагають зміни законодавства й іншого, є прем'єр, який торпедує будь-які ініціативи місцевого самоврядування, пов’язані з придбанням обладнання для потреб не лише ТрО, а й ЗСУ. Найперший приклад — це питання, пов’язані з передоплатою. Нині місцеве самоврядування юридично обмежене постановою Кабміну робити передоплату для придбання будь-яких ресурсів. Ми платимо тільки по факту, після того як продукцію поставлено. Однак іноземні постачальники не працюють без передоплати. У зв’язку з цим ми неодноразово зверталися в Кабмін із проханням змінити нормативну базу й дати нам можливість прямо і без перешкод робити закупівлі для армії та ТрО. Уже пройшло п’ять засідань Кабміну після нашого звернення, але цього питання так і не винесли на обговорення уряду, — стверджує Філатов.

На звинувачення щодо можливих відкатів під час купівлі товарів мер Дніпра заявив, що спочатку треба виграти війну, а тоді перевіряти на предмет корупції.