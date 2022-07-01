В ракетной войне Украине крайне нужны системы ПРО – Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n172259-v-raketnoy-voyne-ukraine-krayne-nujny-sistemy-pro-vozdushnye-sily-vsu.html

Ракурс

Ракетна війна у розпалі в України. росія продовжує щоденно обстрілювати ракетами міста України, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних мешканців. Повітряні сили Збройних сил України вказують, що для протидії ударам воєнних злочинців рф по містах, вкрай важливо мати саме системи протиракетної, а не протиповітряної оборони.

.

Наша протиповітряна оборона є протиповітряною, а не протиракетною. Протиракетна оборона — це потужніші, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння — ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі. Власне це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які росія дуже не хотіла бачити близько біля себе. Вони можуть збивати саме крилаті, балістичні ракети. Нам таке озброєння було б не просто корисним, воно нам вкрай необхідне, — наголосив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Радіо Свобода».

З його слів, високошвидкісні ракети Х-22, які воєнні злочинці використали для удару по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, випускають недалеко від кордону на півночі.

Злітають Ту-22, підлітають у Курській області близько до кордонів України, не входять в дію нашої ППО і випускають ракети по північних і центральних областях. У нас є лічені хвилини для того, щоб зреагувати. Саме тому, коли ті літаки підіймаються в небо, — ми маємо розвіддані — ми оголошуємо сигнал повітряної тривоги, — додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, які запустили з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, друга і третя — в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Станом на 8.30 внаслідок цих ударів щонайменше 18 осіб, серед них двоє дітей, ще понад 30 осіб дістали поранення.