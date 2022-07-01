Рада назначила замену Денисовой — что известно о новом омбудсмене

https://racurs.ua/n172264-rada-naznachila-zamenu-denisovoy-chto-izvestno-o-novom-ombudsmene.html

Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 1 липня призначила нового уповноваженого з прав людини замість Людмили Денісової. Новим омбудсменом став нардеп, голова парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

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Після годинного обговорення, кандидатуру Лубінця підтримали 250 депутатів.

Найбільше голосів за це призначення дали «слуги народу» — 181. Натомість представники «Європейської Солідарності» не дали жодного голосу.

Результати голосування по фракціях:

Слуга народ — 181;

ЄС — 0;

Батьківщина — 10;

Платформа за життя та мир — 14;

За майбутнє - 9;

Голос — 8;

Довіра — 12;

Відновлення України — 3;

Позафракційні — 13.

У 2019 році Лубінця обрали до Ради як безпартійного самовисуванця у 60 окрузі (Донецька область). У 2014 році він був парламентарем від «Блоку Петра Порошенка» за тим же округом. За даними ЗМІ, Лубінець був одним з депутатів, які підписали у 2017 році подання, на підставі якого Конституційний суд визнав неконституційною і скасував статтю про покарання за незаконне збагачення. У грудні 2021 року він був серед депутатів, що подали законопроект з пропозицією відновити змішану (пропорційно-мажоритарну) систему виборів. Призначити Лубінця на посаду омбудсмена пропонував, зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук.