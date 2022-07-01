Количество войск беларуси близ Украины и риск нападения оценило ГУР

https://racurs.ua/n172263-kolichestvo-voysk-belarusi-bliz-ukrainy-i-risk-napadeniya-ocenilo-gur.html

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Війна росії проти України триває. Водночас біля наших західних і північних кордонів армія білорусі зосередила сім батальйонних тактичних груп, які мають на меті тримати Збройні сили України в напрузі й не дати відправити більше бійців на східні рубежі, де тривають важкі бої.

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На сьогодні прямої загрози (з боку білорусі — ред.) немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнута система управління цим угрупованням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій, — пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Військовому телебаченню.

З його слів, перебування семи БТГ сил білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.

Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Також постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі, — додав Скібіцький.

В середньому одна батальйонна тактична група налічує приблизно 600−800 солдатів та офіцерів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що зазвичай включають 10 танків та 40 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ознак формування ударних груп з боку білорусі для наступу на Україну поки немає. Однак військове командування армії сусідньої країни перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.