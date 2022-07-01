Визовый режим с рф — россияне могут обращаться в консульства Украины третьих стран

https://racurs.ua/n172276-vizovyy-rejim-s-rf-rossiyane-mogut-obraschatsya-v-konsulstva-ukrainy-tretih-stran.html

Ракурс

Від 1 липня почав діяти візовий режим для громадян росії. Відтепер громадяни рф зможуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах.

.

17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для громадян рф.

Українські консульства в росії закрилися з початком війни. Російські громадяни зможуть отримати візи в Україну в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Самарі.

Однак видавати візи будуть далеко не всім росіянам — не дозволять в’їзд на територію України особам, які знаходяться в санкційних списках, а також особам, які створюють загрозу національній безпеці України.

До того ж отримання візи не означає, що людину пустять в Україну — на прикордонному пункті мають повне право відмовити у в’їзді, попри отримання візи.

VFS Global прийматиме документи у восьми російських містах, а далі ці візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці з українським компетентними органами.

В МЗС України нагадали, що така процедура не буде працювати, адже VFS Global через війну закрила роботу своїх візових центрів у росії ще 16 березня. Коли вони відкриються — невідомо.

У ВВС News Україна з’ясували, що оновлень щодо роботи візових центрів не мають — вони й надалі зачинені.

Громадяни рФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах, — анонсували в МЗС.

Також можна звертатись у візові центри у цих країнах. Отож, росіяни для отримання української візи мають виїхати, до прикладу, в Естонію, Польщу, Молдову чи ще якусь країну і там податися на візу.

Вартість консульських послуг становить 65 доларів.

Консульські установи в інших країнах видаватимуть транзитні візи (дозволяють бути в України п’ять днів), короткострокові (90 днів упродовж півроку на один чи багато в’їздів), довгострокові (для майбутнього оформлення дозволу на проживання).

Електронні візи за спрощеною процедурою росіяни отримувати не зможуть, уточнив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він прогнозує, що до питання видачі віз росіянам будуть підходити дуже ретельно.

Хоча для росіян буде стандартна процедура видачі віз, звісно, що буде ретельніша перевірка. Ми розуміємо, що ми у стані повномасштабної війни, їхні громадяни воюють на території України, — розповів Ніколенко.

До перевірки візових клопотань росіян залучать фахівці інших служб держави.

Попри війну, Ніколенко прогнозує, що, враховуючи зв’язки людей, звернення за візами росіян будуть.